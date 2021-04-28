شارات تطعيم وصور وأفلام.. خطوات لاسترجاع الحركة السياحية بمصر

كتب – يوسف عفيفي:

على قدم وساق.. تناقش وزارة السياحة والآثار، مع لجنة "خبراء الترويج السياحي"، بحث سبل الترويج السياحي لمصر في عدد من الأسواق العالمية ومن بينها السوق الروسي، لدفع الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المصدرة والواعدة للسياحة إلى مصر.

يأتي ذلك عقب الاتفاق الذي تم إعلانه خلال الاتصال التليفوني الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن عودة حركة الطيران كاملة بين كافة المطارات المصرية والروسية.

ويرصد "مصراوي" خطوات القطاع لاسترجاع الحركة من جديد وعلى رأسها السياحة الروسية وذلك على النحو التالي:

ـ إعداد خطة عمل متكاملة لطرح أساليب متطورة وفعالة للترويج السياحي في الأسواق المصدرة والواعدة للسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة.

ـ تطعيم العاملين بالسياحة بالأمصال المضادة لكورونا والتي بدأت بجنوب سيناء والبحر الأحمر، على أن يتم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين قريبا.

ـ اعتماد الشعار الجديد الذي صممته الوزارة لتمييز الفنادق المصرية التي طعمت كافة العاملين بها.

ـ إعداد شارات بهذا الشعار يرتديها العاملون الذين تلقوا التطعيم المضاد لكورونا.

ـ الشارات الجديدة، عبارة عن شعار السلامة الصحية الذي أطلقته الوزارة في مايو الماضي مع إجراء بعض التعديلات عليه التي توضح تطعيم كافة العاملين بهذه المنشأة الفندقية.

ـ تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق السياحية خلال الفترة المقبلة منها السوق الروسي، بمشاركة ممثلي القطاع السياحي الحكومي والخاص.

ـ إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن أرشيف صور وأفلام ترويجية لكافة المحافظات والأماكن السياحية والأثرية المختلفة.

ـ إطلاق حملة ترويجية لتنشيط حركة السياحة في الأسواق العربية.

ـ إمكانية تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر.

ـ شراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بهذه الأسواق للترويج للمقصد المصري بها.

ـ وضع أجندة الأحداث والفعاليات السياحية لعام ٢٠٢١.

ـ رعاية بعض الفعاليات السياحية والرياضية والثقافية المحلية والعالمية بهدف التواجد في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر والترويج للمقصد المصري.

ـ تقييم أرشيف صور وفيديوهات ترويجية لكافة المحافظات والأماكن السياحية والأثرية المختلفة، من خلال قاعدة بيانات إلكترونية.

ـ إنشاء وحدة تصوير بهيئة تنشيط السياحة لإنتاج الأفلام الترويجية وتصوير الأحداث والفعاليات السياحية والأثرية واستخدامها في الترويج والدعاية للمقصد المصري.

ـ وضع خطة مشتركة بين الوزارة وشركات السياحة العاملة في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لرفع المعدلات المتوقعة من كافة الأسواق ومنها السوق الروسي.

ـ استمرار تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل دقة وصرامة لضمان سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

ـ تنظيم رحلات تعريفية famtrips للصحفيين والإعلاميين والمدونين والمؤثرين من روسيا وجميع دول العالم وذلك لزيارة المقاصد السياحية المصرية المختلفة.

ـ تنظيم ورش عمل وقوافل سياحية مهنية وفنية وثقافية في المدن الرئيسية بالأسواق المصدرة للسياحة ومنها السوق الروسي.

ـ إطلاق حملة دعائية على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وكان عبد الفتاح السيسي، رحب باستئناف حركة الطيران بين البلدين، آملا أن يمثل ذلك القرار "قوة دفع فعالة في اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز حركة الأفراد والوفود السياحية المتبادلة بينهما".

وأعرب الرئيس الروسي عن حرص بلاده على تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية مع مصر، مشيدا بالشراكة الممتدة بين البلدين وبالإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى".

جدير بالذكر، أن الرحلات الجوية الروسية قد علقت إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ، منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية فوق صحراء سيناء أواخر أكتوبر 2015.​