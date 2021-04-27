ارتفاع حرارة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأربعاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد .

بينما يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تنشط الرياح احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية .

وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 17

الاسكندرية 27 17

وادى النطرون 31 16

طنطا 31 17

شبين الكوم 32 17

دمنهور 31 17

بلطيم 26 16

مطروح 24 16

السلوم 33 15

سيوة 32 13

بورسعيد 26 17

دمياط 25 16

الزقازيق 32 16

المنصورة 31 16

الاسماعيلية 32 16

السويس 33 16

العريش 26 16

رفح 25 15

رأس سدر 31 18

نخل 30 15

نويبع 32 23

طابا 29 20

كاترين 30 13

الطور 31 20

شرم الشيخ 33 23

الغردقة 32 22

مرسى علم 31 22

الفيوم 33 17

بنى سويف 33 18

المنيا 33 19

أسيوط 30 20

سوهاج 34 21

قنا 35 24

الأقصر 37 26

أسوان 37 28

ادفو 37 28

أبوسمبل 37 27

الوادى الجديد 35 23

شلاتين 31 24

ابو رماد 32 23

حلايب 29 25

رأس حدربة 30 24