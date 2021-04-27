مدبولي: انخفاض معدلات الفقر بشهادة جميع المؤسسات الدولية

كتب – يوسف عفيفي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن كل مؤسسات الدولة نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال مدبولي، خلال إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إن الدولة حريصة على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أنه لأول مرة تنخفض معدلات الفقر في مصر، وهذه شهادة كل المؤسسات الدولية، والكل أجمع على نجاح الاقتصاد المصري في الصمود أمام الصدمات، وتحقيق معدلات نمو في توقيت بالغ الصعوبة، ومصر كانت من أسرع الاقتصادات التي حققت نموا وسط الأزمة العالمية.