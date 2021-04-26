بسبب كورونا.. المركز الإعلامي الأرثوذكسي يمنع التغطية الإعلامية لـ"عيد القيامة"

10:20 م الإثنين 26 أبريل 2021
بسبب كورونا.. المركز الإعلامي الأرثوذكسي يمنع التغطية الإعلامية لـ"عيد القيامة"

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كتب- مينا غالي:

أعلن المركز الإعلامي القبطي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اعتذاره عن السماح بعمل أية تغطيات صحفية وإعلامية لأي من المناسبات الكنسية الحالية والتي تنتهي بعيد القيامة المجيد، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وهنأ المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي، في بيان له، بشهر رمضان المبارك وعيد القيامة المجيد، متمنيا أن تأتي هذه المناسبات المباركة في الأعوام المقبلة وقد أنعم الله على العالم بانقضاء جائحة فيروس كورونا، لنعود لحياتنا الطبيعية ونحقق الأهداف الخيِّرة التي ننشدها ونسعى إليها.

وأضاف المركز في بيان له: وفي ظل الظروف الحالية وتفشي الفيروس، ما يفرض علينا قيودٍ عديدة تعلمونها جميعًا، يعتذر المركز الإعلامي عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية وإعلامية لأي من المناسبات الكنسية الحالية والتي تنتهي بعيد القيامة المجيد.

وتابع: وسيتولى التليفزيون المصري بث قداس العيد مساء يوم السبت الموافق ١ مايو، ويمكن للقنوات الراغبة في بث القداس علي شاشتها أن تنضم على تردد التليفزيون المصري.

وواصل المركز الإعلامي قائلا: وسوف نوافيكم بأماكن ومواعيد صلوات الأيام المقبلة التي سيترأسها قداسة البابا ليتسنى لكم متابعتها ونشر أخبارها لديكم.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المركز الإعلامي القبطي عيد القيامة فيروس كورونا

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