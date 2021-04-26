الأزهر يعلن موعد انطلاق امتحانات الثانوية

(مصراوي):

حدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الدور الأول لتنطلق يوم 19 يوينو وتنتهي يوم 1 أغسطس. وكشف قطاع المعاهد الأزهرية أن امتحانات الدور الثاني للثانوية تبدأ يوم 4 سبتمبر وتنتهي يوم 13 سبتمبر.

ويواصل قطاع المعاهد الأزهرية، ترقيم استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تشير الأرقام الأولية إلى تخطي عدد المتقدمين 120 ألف طالب وطالبة من القسمين الأدبي والعلمي، ولن يقيم الأزهر أي امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية نظرًا لأن الامتحانات ستقام بنفس الإجراءات التي أقيمت بها العام الماضي دون تغيير، وسيطبق نظام البوكليت كما تم تطبيقه من قبل.

وللعام الثاني على التوالي سيتم تصحيح كل مادة على حدة فور انتهاء الامتحان، ولن يتم الانتظار حتى نهاية الامتحانات في جميع المواد كما كان متبعًا في السنوات السابقة، حيث سيتم مضاعفة أعداد مراكز التصحيح بما يضمن عدم التزاحم، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.