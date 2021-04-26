الأزهر يعلن موعد انطلاق امتحانات الثانوية

08:42 م الإثنين 26 أبريل 2021
الأزهر يعلن موعد انطلاق امتحانات الثانوية

قطاع المعاهد الأزهرية

(مصراوي):

حدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الدور الأول لتنطلق يوم 19 يوينو وتنتهي يوم 1 أغسطس. وكشف قطاع المعاهد الأزهرية أن امتحانات الدور الثاني للثانوية تبدأ يوم 4 سبتمبر وتنتهي يوم 13 سبتمبر.

ويواصل قطاع المعاهد الأزهرية، ترقيم استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تشير الأرقام الأولية إلى تخطي عدد المتقدمين 120 ألف طالب وطالبة من القسمين الأدبي والعلمي، ولن يقيم الأزهر أي امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية نظرًا لأن الامتحانات ستقام بنفس الإجراءات التي أقيمت بها العام الماضي دون تغيير، وسيطبق نظام البوكليت كما تم تطبيقه من قبل.

وللعام الثاني على التوالي سيتم تصحيح كل مادة على حدة فور انتهاء الامتحان، ولن يتم الانتظار حتى نهاية الامتحانات في جميع المواد كما كان متبعًا في السنوات السابقة، حيث سيتم مضاعفة أعداد مراكز التصحيح بما يضمن عدم التزاحم، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.

قطاع المعاهد الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية موعد امتحانات الثانوية الأزهرية الأزهر الشريف

الخبر التالى:

"أخد الكلمة بدون إذن".. تفاصيل جديدة في واقعة طرد مندوب الصحة من البرلمان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر الدوري.. الزمالك والبنك الأهلي.. التشكيل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا