انخفاض ملحوظ في الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

11:25 م الأحد 25 أبريل 2021
انخفاض ملحوظ في الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

أرشيفية

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الاثنين، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الاثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

طقس الاثنين الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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