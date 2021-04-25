حدث في 8 ساعات| السيسي يتلقى لقاح كورونا.. انتهاء العام الدراسي.. واستقالة وزير

كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إحياء الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكرى تحرير سيناء، ويتلقى لقاح كورونا، والتعليم تعلن انتهاء العام الدراسي نهاية شهر أبريل الجاري.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: