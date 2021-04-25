الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعديل بعض أحكام إنشاء جامعة المستقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 156 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة مصرية تسمى جامعة المستقبل.

ونصت المادة الأولى من القرار بتعديل البند رقم 2 من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 2006 المشار إليه ليصبح نصها كالتالي:

- كلية الصيدلة.

وجاء نص القرار على النحو التالي: