321 مليارا للدعم والمزايا الاجتماعية.. ننشر النص الكامل للموازنة العامة للدولة

كتب- نشأت علي:

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إلقاء البيان المالي للدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية "2021 - 2022"، وبيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام "2021 - 2022".

وتضمنت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الذي حصل مصراوي على نسخة منه تخصيص نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه، مخصصات (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، منها نحو 183 مليارا و329 مليونا و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.

وكشف التقسيم الاقتصادي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 عن تخصيص نحو 164 مليارا و246 مليونا و875 ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو 19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، و70 مليون جنيه مخصصات معاش الطفل.

وبلغت مخصصات المساعدات الاجتماعية نحو 135 مليارا و6 ملايين و308 آلاف جنيه، منها 134 مليارا و998 مليونا و276 ألف جنيه مساهمات في صناديق المعاشات، و8 ملايين و32 ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية.