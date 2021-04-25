321 مليارا للدعم والمزايا الاجتماعية.. ننشر النص الكامل للموازنة العامة للدولة

11:35 ص الأحد 25 أبريل 2021
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة
  • عرض 168 صورة

كتب- نشأت علي:

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إلقاء البيان المالي للدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية "2021 - 2022"، وبيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام "2021 - 2022".

وتضمنت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الذي حصل مصراوي على نسخة منه تخصيص نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه، مخصصات (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، منها نحو 183 مليارا و329 مليونا و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.

وكشف التقسيم الاقتصادي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 عن تخصيص نحو 164 مليارا و246 مليونا و875 ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو 19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، و70 مليون جنيه مخصصات معاش الطفل.

وبلغت مخصصات المساعدات الاجتماعية نحو 135 مليارا و6 ملايين و308 آلاف جنيه، منها 134 مليارا و998 مليونا و276 ألف جنيه مساهمات في صناديق المعاشات، و8 ملايين و32 ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية.

مجلس النواب الموازنة العامة للدولة محمد معيط هالة السعيد خطة التنمية الاقتصادية

الخبر التالى:

رطوبة تقل عن 11%.. البيئة تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم الأحد
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:استقالة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام من منصبه

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا