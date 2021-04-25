​​مصدر بـ"الكهرباء": تقرير أسبوعي بإجمالي أعداد العدادات الكودية في كل الشركات

05:00 ص الأحد 25 أبريل 2021
​​مصدر بـ"الكهرباء": تقرير أسبوعي بإجمالي أعداد العدادات الكودية في كل الشركات

العدادات الكودية

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر تصدر تقريرًا إحصائيًا كل أسبوع خاص بنسب تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة والعشوائية والتي يتم التقديم عليها من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مشيرًا إلى أن التقرير يوضح أعداد العدادات التي تم الانتهاء من تركيبها كل أسبوع على مستوى شركات توزيع الكهرباء التسع في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه بحسب آخر تقرير احتلت فيه شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء المرتبة الأولى على مستوى شركات توزيع الكهرباء، حيث أجرت تركيب 3552 عدادًا كوديًا خلال سبع أيام فقط.

وأشار إلى أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء احتلت المرتبة الثانية بعد أن الانتهاء من تركيب 3 آلاف عداد كودي في نفس الأسبوع. بينما احتلت المركز الثالث شركات جنوب الدلتا تلتها شركات الإسكندرية والبحيرة ومصر العليا بتركيب من 1500 إلى 1000 عداد كودي.

وأضاف أن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء احتلت ترتيب متأخر في التقرير الإحصائي الأخير، لافتًا إلى أن شركة شمال الدلتا تلقت عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء منذ بدء تلقي الطلبات وحتى الآن ما يقرب من 45 ألف طلب وانتهت من تركيب ما يزيد من 11 ألف عداد كودي.

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