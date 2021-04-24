التموين: مناقصة لتوريد 4000 طن زيت طعام لصالح القابضة للصناعات الغذائية

11:49 م السبت 24 أبريل 2021
التموين: مناقصة لتوريد 4000 طن زيت طعام لصالح القابضة للصناعات الغذائية

زيت طعام - صورة ارشيفية

(مصراوي):

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية، تنفيذ مناقصة محدودة رقم 10 لسنة 2020/2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه المصري، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف بيان لوزارة التموين اليوم السبت، أن المناقصة يتم تنفيذها بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد، تسليم خلال الفترة من 26 يونيو إلى 15 يوليو 2021.

وأوضحت الوزارة، أن جلسة فض المظاريف ستكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 أبريل الجاري، الساعة 212 ظهرًا، بالإضافة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

زيت طعام الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية

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