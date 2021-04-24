مخالفات صارخة.. بيان عاجل بشأن غياب الرقابة على برامج ومسلسلات رمضان

نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى وزارة الثقافة، بشأن غياب دور جهاز الرقابة على المصنفات الفنية؛ وهو ما تسبب في ارتفاع نسبة مشاهد العنف والبلطجة والألفاظ الخارجة والتلميحات.. وغيرها في دراما رمضان.

وقال زين الدين، في البيان العاجل الذي قدمه اليوم السبت، إلى رئيس البرلمان: أغلب مسلسلات رمضان لا تخلو من مخالفات صارخة لقيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة والنظام العام، سواء بألفاظ بذيئة أو مشاهد مخدرات وتدخين، وكل هذه المخالفات تتعارض مع ما أقرته اللائحة التنفيذية لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

وأشار النائب إلى أن لائحة جهاز الرقابة للمصنفات أقرت على أنه يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام.

وتابع زين الدين: كما جاء في اللائحة أيضًا لا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمرًا من الأمور الآتية:

1 - الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية.

2 - تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها.

3- المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.

4- عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم.

وتابع عضو مجلس النواب: للأسف الشديد كل الممنوعات في أي أعمال درامية يتم تجاوزها في المسلسلات الرمضانية بشكل لافت للنظر.

واستطرد النائب: نحن لا نمانع حرية الفكر والإبداع ولا نعارض أيضًا دور الفن الهادف؛ ولكن لابد من مواجهة أي عمل من شأنه التأثير على قيم المجتمع.

وتساءل زين الدين: كيف لنا أن نقدم هذه الأعمال وبها كل هذه المخالفات في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس وكل مؤسسات الدولة لبناء الإنسان ثقافيًّا وفكريًّا وفي كل المجالات؟ مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال تتسبب في هدم قيم المجتمع.