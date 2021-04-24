الحرارة تصل لـ31 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

08:20 ص السبت 24 أبريل 2021
الحرارة تصل لـ31 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

طقس حار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد السبت، ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، السبت: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

طقس حار هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة
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