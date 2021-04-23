​دعوات شخصية بالكنائس لحضور قداسات أسبوع الآلام وعيد القيامة

بعد 5 أيام من افتتاحها.. توافد 500 زائر على قبة الإمام الشافعي بعد

كتب- مينا غالي:

حددت إيبارشيات الكنائس القبطية ضوابط معينة للحضور في فترة أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد، حيث قررت قصر الحضور على الدعوات بالحجز المسبق لكل مناسبة وخاصة قداسي أحد الشعانين وخميس العهد، ويوم الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة.

وقررت معظم الإيبارشيات التي أتاحت الحضور للشعب وأبرزها في محافظتي القاهرة والإسكندرية، أن يكون الحجز المسبق لكل فرد مقتصر على مناسبة واحدة فقط من تلك المناسبات، حتى يُتاح الحضور لمختلف طوائف الشعب القبطي ودون إحداث حالة من الزحام الشديد.

وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، توجيها للآباء كهنة كنائس قطاعات القاهرة والإسكندرية، بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم في كشوف الحاجزين للصلاة (كلٌ في كنيسته) والاعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة في الكنيسة. واستبعاد أسمائهم من الكشوف.

وأكد البابا تواضروس أن الأمانة تقتضي على الجميع (كهنة وشمامسة وشعب) أن يمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة في حالة مجرد الشك في احتمال إصابته أو مخالطته لمصاب سواء من أفراد أسرته أو من آخرين.

وتابع: إن أمانتنا في هذا الأمر له بركة خاصة من الله، بينما السلوك بعدم أمانة والتواجد في تجمعات في الكنيسة أو في أي مكان، يعد خطيئة أمام الله، لأنه سيسبب أذى لمن حوله.

وينشر "مصراوي" صور لدعوات حضور القداسات الخاصة بفترة أسبوع الآلام وعيد القيامة على النحو التالي: