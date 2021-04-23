​الطيران المدني: نرحب باستئناف الرحلات مع روسيا.. مطاراتنا جاهزة لاستقبال السياح

كتب- محمد عبيد:

رحب قطاع الطيران المدني، بقرار استئناف حركة الطيران الكاملة بين المطارات الروسية والمصرية، خاصة مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، واللذان كانا يشهدا أغلب حركة الطيران الروسية، التي توقفت منذ سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر 2015، لتعود الحركة بعد 6 سنوات من التوقف.

وقالت مصادر بالطيران المدني ننتظر تشغيل رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن المطارات المصرية تم تحديثها بالكامل، وحصلت على شهادات الاعتماد الصحي للسفر الآمن، وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تنفذ شركات السياحة خطة لتسويق الرحلات إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، بعد ذلك يتم تنظيم الرحلات الجوية إلى المطارين وتعود الحركة بشكل كامل.

وأشارات المصادر إلى جاهزية المطارات المصرية لاستقبال السائحين، من مختلف دول العالم، وتابعت أن مطاراتنا مؤمنة بنسبة 100%، وماتم إنجازه داخل المطارات المصرية بشكل عام لم يحدث من قبل، وقالت إنه تم اتخاذ إجراءات تأمينية عالية المستوى من خلال تزويد المطارات بكاميرات مراقبة متطورة، ورادارات حديثة، ولا يوجد مكان تشغيلي بالمطارات المصرية دون تأمين كامل.

وتلقى الرئيس السيسي، صباح اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.