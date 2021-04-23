الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة

12:02 م الجمعة 23 أبريل 2021
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

وصل منذ قليل، إلى مسجد المشير طنطاوي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأداء صلاة الجمعة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن.

وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، بأسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسي بهذه المناسبة، التي ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تُذكرنا بنصر أكتوبر – العاشر من رمضان المجيد، الذي قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته.

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