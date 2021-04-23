​​​​​الأحد.. محمد منير يحتفل بـ42 عامًا من الغناء في دار الأوبرا

(مصراوي):

يحيي الفنان الكبير محمد منير حفل رمضاني بدار الأوبرا المصرية في التاسعة والنصف مساء الأحد 25 أبريل على مسرح النافورة الخارجي وذلك ضمن البرامج الفني الذى أعدته دار الأوبرا المصرية.

أعد منير مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التى تعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء وتمثل محطات هامة في مشواره الفني ورحلته مع الغناء التي امتدت لأكثر من 42 عاما وتعبر عن قضايا وهموم الوطن وتعكس نبض وإحساس الشارع والمواطن ومنها الوطني والديني والاجتماعي والعاطفي.

ووجه منير التهنئة لجموع المصرين بالشهر الكريم وذكرى أعياد تحرير سيناء الذى يتواكب مع ليلة إقامة الحفل.

وأكد منير أن مصر القوية ستظل تفحر بجيشها وجنودها البواسل وبشعبها الأبي الكريم كما يوجه منير مجموعة رسائل هامه للجمهور خلال الحفل.

وشددت دار الأوبرا المصرية على ضرورة الالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ومنها ارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة.