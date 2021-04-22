حسب عدد النجوم.. قرار وزاري بتحديد حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية
كتب- يوسف عفيفي:
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري ومستوى جودة الخدمات.
ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، خمس نجوم بسعر 40 دولار أمريكي أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكي أو ما يعادلها في فنادق أربع نجوم.
هذا ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من أول نوفمبر 2021.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
218902
عدد المصابين
-
164803
عدد المتعافين
-
12866
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
143502501
عدد المصابين
-
121868664
عدد المتعافين
-
3055735
عدد الوفيات
إعلان