تأمينات اجتماعية ولا يشترط الخبرة.. الجيزة تعلن وظائف في إحدى الشركات
كتب- يوسف عفيفي:
أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل منسق توظيف في إحدى الشركات.
وكشفت المحافظة الشروط والمميزات على النحو التالي:
- لا يشترط الخبرة.
- حد أقصى للسن 30 عامًا.
- خريجون مؤهلات عليا.
- العمل في وسط البلد بالقاهرة.
- راتب ثابت 1500-2000 جنيه.
- تأمينات اجتماعية وصحية.
- زيادات على الراتب كل 3 أشهر.
ودعت المحافظة، الراغبين في التقدم التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالعنوان 300 ميدان الجيزة عماره النبراوي الدور الثاني.
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