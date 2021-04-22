تأمينات اجتماعية ولا يشترط الخبرة.. الجيزة تعلن وظائف في إحدى الشركات

11:30 م الخميس 22 أبريل 2021
تأمينات اجتماعية ولا يشترط الخبرة.. الجيزة تعلن وظائف في إحدى الشركات

محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل منسق توظيف في إحدى الشركات.

وكشفت المحافظة الشروط والمميزات على النحو التالي:

- لا يشترط الخبرة.

- حد أقصى للسن 30 عامًا.

- خريجون مؤهلات عليا.

- العمل في وسط البلد بالقاهرة.

- راتب ثابت 1500-2000 جنيه.

- تأمينات اجتماعية وصحية.

- زيادات على الراتب كل 3 أشهر.

ودعت المحافظة، الراغبين في التقدم التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالعنوان 300 ميدان الجيزة عماره النبراوي الدور الثاني.

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محافظ الجيزة جهاز رعاية وتشغيل الشباب الجيزة فرص عمل

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