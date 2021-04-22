القوى العاملة: تعيين 547 شابا منهم 3 من ذوي الهمم بقنا

كتب- مصراوي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 547 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 3 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل 2919 شابا، فضلا عن استخراج 706 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشار الوزير، في بيان، الخميس، إلى أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا بإجمالي 79 ألف جنيه لـ 36 عاملا، وصرف 71 ألفاً و893 جنيها للرعاية الصحية لـ 506 عمال، ليصل إجمالي ما تم صرفه لـ 150 ألفا و893 جنيها لـ 542 عاملا من المسجلين بالمديرية .

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال مارس الماضي، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالي على 585 منشأة، وأسفر عن تحرير 46 محضرا عماليا، من خلال مفتشي العمل، فضلا عن تلقي 11 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها وديا وتحويل 7 شكاوى للقضاء، وتبقت شكوتين تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 137 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظا على صحتهم.​