الإمام الأكبر يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

09:48 ص الخميس 22 أبريل 2021
الإمام الأكبر يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

الرئيس السيسي و الدكتور احمد الطيب


كتب- محمود مصطفى:

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصار العاشر من رمضان.

وأكد الإمام الأكبر، في بيان اليوم الخميس، على أن العاشر من رمضان سيظل تاريخًا محفورًا للتعبير عن العزة والكرامة وبسالة قواتنا المسلحة التي سطَّرت في هذا اليوم ملحمة تاريخية لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، وأن جيش مصر سيظل دائمًا درعها وحصنها المنيع.

ودعا شيخ الأزهر جموع أبناء الوطن لاستلهام روح تلك الانتصارات التاريخية، والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن ونهضته ورفعته، سائلًا المولى -عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

العاشر من رمضان الرئيس السيسي شيخ الأزهر أحمد الطيب

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