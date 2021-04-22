القومي للمرأة يثمن قرار القوى العاملة بتحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها

كتبت - نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بخالص الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان،لإصداره القرارين رقمي 43 و44 لسنة 2021 فى شأن تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، و تنظيم تشغيل النساء ليلاً.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي في بيان لها، عن فخرها وسعادتها بهذه القرارات التاريخية التى تأتى استمرارا لجهود الدولة الحثيثة لتمكين المرأة اقتصاديا، ويؤكد إيمان الدولة المصرية بدور المرأة فى التنمية الإقتصادية، مضيفة أن هذه القرارات تُمثل نصرا جديدا يُضاف إلى سجل إنتصارات المرأة المصرية فى ظل وجود إرادة سياسية حكيمة تؤمن بقدرات المرأة وطاقاتها الإنتاجية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذه القرارت تكفل حق العمل للمرأة فى المهن والأعمال والأوقات المختلفة ومراعاة مبادىء تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل، كما تكفل حقها فى الرعاية والحماية واتخاذ كافة الإشتراطات والإحتياطات اللازمة لدرء المخاطر عنها وتأمين بيئة العمل، وتوفيرالخدمات المرتبطة بالعمل ليلا مثل الإنتقال الأمن والرعاية الصحية، متمنية المزيد من المشاركة الفعالة للمرأة المصرية فى جميع القطاعات والمهن والأعمال.