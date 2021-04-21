كامل الوزير يلقي بيانا أمام "النواب" عن خطة تطوير السكة الحديد.. الثلاثاء

11:13 م الأربعاء 21 أبريل 2021
كامل الوزير يلقي بيانا أمام "النواب" عن خطة تطوير السكة الحديد.. الثلاثاء

وزير النقل كامل الوزير

كتب - نشأت علي:

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، إلقاء الفريق كامل الوزير وزير النقل، بيانا عن خطة الوزارة لتطوير قطاعاتها المختلفة، خاصة السكك الحديدية.

وكانت لجنة النقل والمواصلات، أكدت في وقت سابق أنها تواصلت مع وزير النقل وطلب الحضور للبرلمان، لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد، وظروف وملابسات الحوادث التي وقعت الفترة الماضية، عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ.

وأكدت اللجنة أن الوزير أرسل خطابا رسميا إلى الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، يتضمن طلب الحضور أمام الجلسة العامة، لتوضيح كافة جهود الوزارة لتطوير وتحديث الطرق والسكة الحديد.

كامل الوزير السكة الحديد مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات

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