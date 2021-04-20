سفير بيلاروسيا يشيد بدعم الدولة المصرية للنهوض بأوضاع المرأة

09:31 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
سفير بيلاروسيا يشيد بدعم الدولة المصرية للنهوض بأوضاع المرأة

الدكتورة مايا مرسي وسيرجى تيرنتيف

كتبت- نور العمروسي:

أشاد سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجى تيرنتيف، بدعم القيادة السياسية في مصر للمرأة المصرية، وبجهود المجلس القومي للمرأة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال زيارته المجلس القومي للمرأة للتعرف على جهود المجلس في مجال النهوض بالمرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

من جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس بسيرجى تيرنتيف .. معربة عن سعادتها بالتعاون معه خلال الفترة القادمة في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى تمكين المرأة في العديد من المجالات والبرامج ذات الاهتمام المشترك.

واستعرضت الأنشطة والمشروعات التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية ، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.​

المرأة المصرية المجلس القومي للمرأة مايا مرسي سيرجى تيرنتيف

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