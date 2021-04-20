مدبولي و11 وزيرا يتوجهون إلى ليبيا لبحث ملفات التعاون المشترك

12:40 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
مدبولي و11 وزيرا يتوجهون إلى ليبيا لبحث ملفات التعاون المشترك

مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مطار القاهرة الدوليّ، متوجها إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.

ومن المنتظر أن يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء ليبيا
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