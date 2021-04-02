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الأوقاف: اعتماد 13 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه

10:35 ص الجمعة 02 أبريل 2021
الأوقاف: اعتماد 13 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، (13) خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين،

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن اهتمامها وحرصها على نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الأفكار الهدامة.

وأشارت إلى أن خطباء المكافأة الجدد، هم:

أولاً : أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على بند التحسين ، وهم :

1.

أ.د / إبراهيم عبد الله مرسي محمد

أسوان

2.

أ.د/ إبراهيم رمضان إبراهيم عطايا

المنوفية

3.

د/ محمد السيد عبد الحميد والي

الدقهلية

4.

د/ مصطفى محمد إبراهيم النجار

الغربية

5.

د/ أحمد أحمد حسن واكد

دمياط

6.

م. مساعد/ أحمد بدوي فهمي ثابت

سوهاج

7.

م.مساعد/ عبد الرحمن السيد حسن حسن الجمال

الدقهلية

ثانيًا : حملة الماجستير والدكتوراه ولا يعملون بالجامعة :

م

1.

د/ مجدي السعيد بدوي بدوي

الغربية

2.

د/ إبراهيم كامل عثمان محمد

الجيزة

3.

د/ محمد محمود أحمد عبد الوهاب

سوهاج

4.

السيد/ حمادة رمضان عبد المعطي

كفر الشيخ

5.

السيد/ أيمن أبو الفتوح حسين

القليوبية

6.

السيد/ علي صالح سيد صالح

الإسكندرية

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حملة الماجستير والدكتوراه وزارة الأوقاف

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