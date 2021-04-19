الإسكان: بدء التشطيبات لـ٢١٩٥٣ شقة بحي "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

01:24 م الإثنين 19 أبريل 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ٢١٩٥٣ وحدة سكنية و٥١٣ وحدة تجارية بالحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ الهيكل الخرساني لجميع العمارات والفيلات بلغت ٩٢٪ كمرحلة أولى، وجارٍ تنفيذ أعمال المرحلة الثانية للحي وتشمل التشطيبات بنسبة إنجاز ١٨٪.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، سير العمل بالحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الشربينى، ومرافقوه الجولة، بعقد اجتماعهم الأسبوعي بمقر الاجتماعات بموقع العمل بالحي، حيث اطلعوا على الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها، ومدى ملاءمة نسب الإنجاز الفعلية ومطابقتها مع النسب المستهدفة، وتوضيح أي معوقات للعمل علي حلها بشكل دوري حتي لا تؤدي إلى تعطيل مسيرة العمل، ثم قاموا بالمرور على مواقع العمل والوقوف على مدى جودة التشطيبات.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، تم تقسيم العمل به على ٩ شركات من كبرى الشركات العاملة في مصر في قطاع المقاولات لسرعة تنفيذ الأعمال، موضحاً أن الحي يضم ٣٨٥ عمارة بإجمالي ٢١٤٩٤ وحدة سكنية، و٥١٣ وحدة تجارية، وكذا منطقة كاملة للفيلات تشتمل على عدد ٢٤١ مبنى بإجمالي ٤٥٩ فيلا، بجانب توفير كافة الخدمات التعليمية والدينية والإدارية والطبية والترفيهية، وذلك لخدمة قاطني الحي.

وقال الشربيني، إن الحي السكني الخامس، يتميز بكونه مزيجا من الطراز المعماري القديم للقاهرة الخديوية مع الطراز الفرنسي الكلاسيكي ذي الجمال الإبداعي الذي يظهر مدى إبداع المصريين في إخراج الفن المعماري بكفاءة عالية جداً.

جدير بالذكر أن الحي السكني الخامس تم تخطيطه علي مساحة ٨٨٥ فداناً ويقع في المنطقة الجنوبية لتجمع الشيخ محمد بن زايد بالعاصمة الادارية الجديدة، بإطلالة جميلة على تجمع الحدائق المركزية بالعاصمة، ورؤية واضحة على محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ومباشرة مع الطريق التسعين الجنوبي ومن جهة الشرق نادي تيباروز الترفيهي.​

حي جاردن سيتي الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة عاصم الجزار وزير الإسكان

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