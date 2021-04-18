برلمانية تطالب وزير النقل بسرعة إجراء الإصلاحات بالسكة الحديد

(مصراوي):

طالبت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري، الوزير كامل الوزير، بسرعة إجراء الإصلاحات بالسكة الحديد، تجنبًا لتكرار حوادث القطارات.

وقالت البيومي، إن الأيام المقبلة يشهد المجتمع المصري الاحتفال بمناسبة الأعياد الدينية سواء عيد القيامة، ويعقبها الاحتفال بعيد الفطر، مضيفة أن الشعب المصري يستغل المناسبات والاحتفالات الدينية للسفر من محل العمل والتواجد بين الأهل في المحافظات المختلفة، أو السفر لزيارة الأقارب والأصدقاء.

وأضافت البيومي، أن السكة الحديد هي الملاذ الآمن للمواطنين في السفر، لذلك يتطلب الحذر خلال الفترة المقبلة واتباع الإجراءات اللازمة والصيانة بالطرق المختلفة لتجنب تكرار تلك الأزمات، مشيرة إلى أنه يجب أن تواكب السكة الحديد منظومة التطوير التى تشهدها البلاد مما يحقق حياة كريمة للمواطنين.