برلمانية تطالب وزير النقل بسرعة إجراء الإصلاحات بالسكة الحديد

09:25 م الأحد 18 أبريل 2021
برلمانية تطالب وزير النقل بسرعة إجراء الإصلاحات بالسكة الحديد

الدكتورة جيهان البيومي

(مصراوي):

طالبت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري، الوزير كامل الوزير، بسرعة إجراء الإصلاحات بالسكة الحديد، تجنبًا لتكرار حوادث القطارات.

وقالت البيومي، إن الأيام المقبلة يشهد المجتمع المصري الاحتفال بمناسبة الأعياد الدينية سواء عيد القيامة، ويعقبها الاحتفال بعيد الفطر، مضيفة أن الشعب المصري يستغل المناسبات والاحتفالات الدينية للسفر من محل العمل والتواجد بين الأهل في المحافظات المختلفة، أو السفر لزيارة الأقارب والأصدقاء.

وأضافت البيومي، أن السكة الحديد هي الملاذ الآمن للمواطنين في السفر، لذلك يتطلب الحذر خلال الفترة المقبلة واتباع الإجراءات اللازمة والصيانة بالطرق المختلفة لتجنب تكرار تلك الأزمات، مشيرة إلى أنه يجب أن تواكب السكة الحديد منظومة التطوير التى تشهدها البلاد مما يحقق حياة كريمة للمواطنين.

جيهان البيومي مجلس النواب السكة الحديد كامل الوزير حزب الحرية المصري

الخبر التالى:

"زراعة الشيوخ" تناقش قانون نقابة المنتجين الزراعيين.. وبرلماني: مهما قدمنا للفلاح لن نوفي حقه
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 215484

    عدد المصابين

  • 162714

    عدد المتعافين

  • 12694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141264686

    عدد المصابين

  • 119879311

    عدد المتعافين

  • 3022247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر القمة.. الزمالك 1-2 الأهلي.. شريف يرد على شيكابالا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا