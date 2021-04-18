تنخفض 12 درجة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون اليوم الأحد وغدا الاثنين، لتبدأ الحرارة في التراجع التدريجي بداية من يوم الثلاثاء، وأكثر فترة يكون فيها ارتفاع في درجات الحرارة هي فترة الظهيرة والتي تبدا من الساعة الـ12 حتى الثالثة عصرا، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز معدلاتها الطبيعية خلال فترة النهار، لكن حالة الطقس خلال فترة الليل في معظم المناطق تكون معتدلة.

وتابع: "الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى سيكون كبيرا جدا متراوحا بين 10 و15 درجة".

وأكد شاهين أنه بداية من يوم الثلاثاء ستنتهي الموجة الحارة، وتبدأ درجات الحرارة في التراجع؛ حيث تصل الانخفاضات من 10 إلى 12 درجة، متوقعا سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على بعض المناطق.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية- المواطنين بارتداء ملابس صيفية خلال فترة النهار مع الالتزام بارتداء ملابس خريفية حال الخروج في أوقات متأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة خلال يوم الأحد والاثنين بين 39 و40 درجة، بينما يوم الثاثاء تصل لـ32 درجة، والسواحل الشمالية من 38 إلى 40 درجة ويوم الثلاثاء 24 درجة، بينما المناطق الجنوبية تتراوح الحرارة من 40 إلى 41 درجة، ويوم الثلاثاء من 37 إلى 40 درجة.

وأوضح شاهين أن الطقس غدا الاثنين سيشهد أيضا نشاطا في حركة الرياح محملة بالرمال والأتربة على مناطق شمال البلاد والسواحل الشمالية الغربية وكذلك الصحراء الغربية، لافتًا إلى أن نشاط الرياح يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية.

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