ضياء رشوان: المصورون الصحفيون يغطون مباراة القمة غدًا بعد التواصل مع الأطراف المعنية

كتب- مينا غالي:

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه تلقى مذكرة من مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين، بخصوص صعوبات تواجه أعضاء الشعبة بشأن تغطية مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

وأضاف رشوان في بيان له اليوم، أنه تواصل بشكل فوري مع اتحاد الكرة ومساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة اللواء أشرف الجندي واللواء هشام أبو النصر نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وتم الاتفاق على السماح للزملاء المصورين الصحفيين بتغطية مباراة القمة، وفق نفس القواعد والعدد التي تتم بها تغطية مباريات الدوري والكأس، على أن تتولى شعبة المصورين بالنقابة التواصل مع وزارة الداخلية واتحاد الكرة لإبلاغهما بأسماء الزملاء الذين وقع الاختيار عليهم حسب الآلية المعتادة التي تضعها الشعبة.