الأوقاف: "أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل" موضوع خطبة الجمعة القادمة

01:59 ص السبت 17 أبريل 2021
الأوقاف: "أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل" موضوع خطبة الجمعة القادمة

وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة الموافق 11 من رمضان 1442هــ تحت عنوان (أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل).

ووجه وزير الأوقاف الأئمة إلى الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معربا عن ثقته في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأضاف "لا شك أن رمضان هو شهر الانتصارات وأولها الانتصار على النفس، ففي هذا الشهر الفضيل كان أول انتصار في الإسلام، وفيه كان الفتح الأعظم فتح مكة، وفيه كان انتصار المسلمين في عين جالوت، وفيه تحقق أعظم انتصارات عصرنا الحديث نصر العاشر من رمضان".

ودعا الله -العلي القدير- أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وزارة الأوقاف أيام العزة خطبة الجمعة رمضان

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