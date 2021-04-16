شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

02:16 م الجمعة 16 أبريل 2021
شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا السبت شديدة الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار، لطيف ليلا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد أنه يبدأ غدًا ارتفاع تدريجي فى درجة الحرارة، ويستمر في الارتفاع حتى تصل إلى الذروة الاثنين؛ ليكون الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء خلال الـ٣ أيام المقبلة.

وأوضح الخبراء، أن الرياح تكون معتدلة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنشط على جنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

القاهرة: 36 - 20
الإسكندرية: 34 - 18
الإسماعيلية: 35 - 19
أسيوط: 37 - 21
أسوان: 38 - 23

شديد الحرارة الطقس طقس السبت هيئة الأرصاد الجوية

الخبر التالى:

يمثل عبئا على المجتمع.. ننشر تقرير لجنة التعليم بالشيوخ عن مشروع قانون التعليم الجديد
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 212961

    عدد المصابين

  • 161031

    عدد المتعافين

  • 12570

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 138744596

    عدد المصابين

  • 111451413

    عدد المتعافين

  • 2983152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:شديد الحرارة نهارا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا