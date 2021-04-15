ذروتها الاثنين.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب جميع أنحاء البلاد الأحد المقبل

01:12 م الخميس 15 أبريل 2021
ذروتها الاثنين.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب جميع أنحاء البلاد الأحد المقبل

الطقس


كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة شديدة الحرارة تضرب جميع أنحاء البلاد بداية من يوم الأحد المقبل 18 أبريل.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، قبل قليل، أن هذه الموجة تبلغ ذروتها يوم الاثنين ثم تعاود الانخفاض من جديد يوم الأربعاء.

وأشارت الهيئة، إلى أن درجات الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية، منوهة بأنه سيتم تناول الموجة تفصيليا في بيانات جديدة.

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