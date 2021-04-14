الصحة توجه نصائح لعدم الإصابة بفيروس كورونا أثناء التسوق

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الصحة، بعض الإرشادات للتسوق الآمن في رمضان، لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحة في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، الأربعاء، أن الإرشادات تتمثل فيما يلي:

1ـ الالتزام بارتداء الكمامة أثناء التسوق.

2 ـ عدم لمس الوجه أثناء التسوق.

3 ـ عدم لمس المنتجات المشتراة.

4 ـ الدفعه عبر استخدام بطاقة الصراف الآلي.

5 ـ غسل وتعقيم المشتريات جيدا.

6 ـ الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر مع الآخرين.

7 ـ الحرص على شراء الاحتياجات في أوقات غير مزدحمة.