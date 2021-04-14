الصحة توجه نصائح لعدم الإصابة بفيروس كورونا أثناء التسوق
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الصحة، بعض الإرشادات للتسوق الآمن في رمضان، لعدم الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت الصحة في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، الأربعاء، أن الإرشادات تتمثل فيما يلي:
1ـ الالتزام بارتداء الكمامة أثناء التسوق.
2 ـ عدم لمس الوجه أثناء التسوق.
3 ـ عدم لمس المنتجات المشتراة.
4 ـ الدفعه عبر استخدام بطاقة الصراف الآلي.
5 ـ غسل وتعقيم المشتريات جيدا.
6 ـ الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر مع الآخرين.
7 ـ الحرص على شراء الاحتياجات في أوقات غير مزدحمة.
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