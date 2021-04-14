الكهرباء: 25 ألف ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

كتب- مصراوي:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأربعاء، بلغ 25 ألف ميجاوات مقابل 25 ألفا و100 ميجاوات أمس الثلاثاء، فيما بلغ أدنى حمل أمس 16 ألفا و969 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط 9 ملايين مكالمة خلال الفترة من أغسطس 2016 إلى 30 أبريل الماضي.