بعد تزايد إصابات كورونا.. تشديدات حكومية عاجلة
(مصراوي)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية.
وقال بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء اليوم، إن مدبولي أعاد التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، ولا سيما مع تزايد أعداد المصابين خلال هذه الفترة، مع قيام الجهات المعنية بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، ومراعاة عدم التزاحم والتكدس في الأسواق والأماكن العامة؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
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