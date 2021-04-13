مائل للحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ليوم الأربعاء
كتب- يوسف عفيفي:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.
وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الطقس لطيف ليلا على جميع الأنحاء، فيما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، بالإضافة إلى نشاطها أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 15 ـ 27 درجة، والسواحل الشمالية بين 15 ـ 22، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 20 ـ 29، وشمال الصعيد بين 17 ـ 29، وجنوب الصعيد بين 20 ـ 34 درجة مئوية.
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