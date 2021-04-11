مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره التونسي أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

سلطت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد من الموضوعات على رأسها مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره التونسي قيس سعيد والتأكيد على المواقف الموحدة في المحافل الدولية ورفض المساس بالأمن المائي المصري، بالإضافة إلى تحقيق 25 مليار جنيه فائضا أولياً بالموازنة العامة للدولة.

فمن جانبها، قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان " توافق مصري ـ تونسي حول القضايا الإقليمية والدولية"

السيسى: تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب وإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا .. سعيد: لن نقبل المساس بالأمن المائي المصري .. ومواقفنا موحدة في المحافل الدولية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على بذل المزيد من الجهد، للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي مع تونس على شتى الأصعدة، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي، وتعظيم حجم التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين الشقيقين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة في ظل العضوية الحالية لتونس بمجلس الأمن .. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس بقصر الاتحادية، نظيره التونسي قيس سعيد.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أكد الرئيس السيسي أنه أجرى مباحثات مكثفة وبناءة مع الرئيس قيس سعيد، تناولا خلالها عددا كبيرا من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، عكست الإرادة المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات، سواء فيما يتعلق بالموضوعات الثنائية أو بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الرئيس السيسي، أهمية تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة، للتصدى لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والأيديولوجية.‬

واتفق الرئيسان على إعلان 2021-2022 عاما للثقافة المصرية ــ التونسية ‪.‬

من جهته.. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الأمن القومي لمصر جزء من الأمن القومي لتونس، وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون هو موقف تونس، مشيرا إلى أن تونس لن تقبل أبدا المساس بالأمن المائي لمصر.

بينما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان 49 ألفا زاروا متحف الحضارة في أسبوع

تشارك مصر دول العالم، يوم الأحد المقبل، الاحتفال باليوم العالمي للتراث، الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، وسط نجاح باهر حققته بتنظيم موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والذي حاز على إعجاب العالم أجمع.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار - في بيان لها - أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث سيتم فتح قاعة المومياوات الملكية (بمسطح 2810 أمتار مربعة) بمتحف الحضارة للجمهور يوم 18 أبريل لمشاهدة مومياوات ملوك وملكات مصر الـ22 في سيناريو عرض جديد مبهر.

كما يأتي الاحتفال المصري باليوم العالمي للتراث هذا العام مع إدراج اللجنة الدائمة المصرية بمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) المتحف المصري بالتحرير على القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي، والذي قامت الوزارة برفع الملف التمهيدي الخاص به في شهر فبراير الماضي، طبقاً للمعاييرالمقررة لتسجيل مواقع التراث العالمي.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "25 مليار جنيه فائضا أولياً بالموازنة العامة للدولة"

أكـد د. محمد معيط وزيـر المالية، أن أداء الاقتصاد يتحسن وأن مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي أظهرت أنه تم تحقيق فائض أولى ٢٥ مليار جنيه، رغم أزمة كورونا وتوفيرا الدعم اللازم للقطاعات والأفراد الأكثر تضرر مـن الجـائـحـة؛ بمـا يعكس النتائج الإيجابية لـبـرنـامـج الإصــــلاح الاقــتــصــادى وأشــــار إلـى استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة ٥٫٤ ٪ خــلال الـعـام المـالـى المقبل؛ لاستكمال مسيرة الإصــلاح الاقـتـصـادى، والحـفـاظ على ما تحقق من مكتسبات .. جاء ذلك خلال لقائه برئاسة ماتسوناجا هيديكى، المدير العام بالوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» وفدا ياباني لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية بالتعاون مع دولـة اليابان حريصة على توفير كل مقومات النجاح لتجربة المـــدارس المصرية اليابانية؛ باعتبارها أحد نماذج التعليم المتطور في مصر التي تسهم في تخريج جيل قادر على الإبداع والابتكار.

فيما قالت صحيفة المصري اليوم تحت عنوان "إطلاق أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى"

أعلنت وزارة البترول عن تشغيل أولــــى المــحــطــات المـتـنـقـلـة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط. وتـــتـــمـــيـــز المـــحـــطـــات المـتـنـقـلـة بـجـاهـزيـتـهـا لـتـمـويـن الــســيــارات وقـدرتـهـا عـلـى الــوصــول بالخدمة للأماكن التي لا يتواجد بها شبكات الـغـاز الطبيعي وكـذلـك الاستفادة بها في مناطق الاستهالك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وكذلك فـي حـــالات الــطــوارئ أو الصيانة للمحطات والشبكات، إضافة إلى قدرتها على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5 الآف متر مكعب يجعلها قابلة للاستخدام فى إمداد المنشآت الصناعية والتجارية .

وقـال المهندس طـارق الملا، وزير البترول، إن الوزارة تسعى إلى توفير عـــدد كـــاف ومـــلائـــم مـــن محطات ومـراكـز تمـويـن وتحـويـل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ونشرها في جميع المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية وتغطية المحاور والطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية بخدمات هـذه المحطات بمـــا يـلـبـي احــتــيــاجــات المــواطــنيــن محطة تموين السيارات بالغاز المتنقلة المستفيدين من المبادرة.

من جانبها، قالت صحيفة الشروق تحت عنوان "المخاوف من تجلط الدم تلاحق لقاح جونسون بعد أسترازينيكا"

واجهت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد المتعثرة في أوروبا أمس الأول صدمات عدة إثر إعلان وكالة الأدوية الأوروبية أنها تدرس الأثار الجانبية للقاح جونسون آند جونسون في ظل وجود حالات إصابة بتجلط في الدم على غرار لقاح استرازينيكا في وقت أعلنت فيه شركة استرازينيكا تأخير تسليم جرعات كانت مقررة هذا الأسبوع لدول في الاتحاد الأوروبي وباتت حملة التطعيم البطيئة أصلا في أوروبا تصطدم تساؤلات جديدة حول الأثار الجانبية المحتملة المرتبطة بلقاح جونسون آند جونسون واسترازينيكا .

وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها تدرس رابطا محتملا بين لقاح جونسون آند جونسون وحالات تجلط دموي وتوسع تحقيقها بشأن لقاح استرازينيكا المتهم بالتسبب بتجلطات دموية ليشمل مشاكل وعائية .

من ناحيته .. حذر رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا حسام حسني من عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان وعيد القيامة متابعا لا فائدة من الأفطار في رمضان في تجمع عائلي يؤدي إلى إصابة جميع العائلة بفيروس كورونا .

وأضاف حسني، خلال مؤتمر صحفي أمس مع زيادة أعداد الإصابات اليومية بالفيروس فإننا نراهن حاليا على الوعي المجتمعي للمواطنين للمرور من الأزمة في رمضان، مشيرا إلى أن الإلتزام بالإجراءات الاحتزارية خلال هذه الفترة أصبح أمرا حتميا .

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