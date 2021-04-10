بغناء لطفي بوشناق وريهام عبدالحكيم.. الرئيس التونسي يشهد حفلًا طربيًا بالأوبرا غدًا

(مصراوي):

تستقبل الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الرئيس التونسي قيس سعيد، والوفد المرافق له، غدًا الأحد 11 أبريل، في دار الأوبرا المصرية.

وذلك بمناسبة إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ونظيرة التونسى قيس سعيد 2021 - 2022 عاما للثقافة المصرية التونسية وترحيبا بضيف مصر.

تبدأ الزيارة بجولة لتفقد متحف ومسارح دار الأوبرا المصرية، يشهد بعدها احتفالية فنية مصرية تونسية في السادسة مساء على المسرح الكبير يحييها كل من المطرب الكبير لطفي بوشناق والمطربة ريهام عبدالحكيم بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

يحضر الاحتفالية أعضاء البعثة الدبلوماسية والجالية التونسية بالقاهرة ويتابعها عدد من الإعلاميين والشبكات الإذاعية والفضائيات المصرية والعربية ووكالات الأنباء العالمية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاتفاق مع نظيره التونسى قيس سعيد أعلنا 2021 -2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية، وعلى الفور بدأت وزارة الثقافة المصرية فى إعداد أجندة للفعاليات الابداعية التبادلية تشمل الكثير من الأنشطة الفكرية والفنية والمتنوعة تجسد عمق العلاقات والروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين وتعبر عن التواصل بينهما عبر عقود زمنية ممتدة.