الأرصاد تعلن موعد ذروة انخفاض الحرارة.. وتوجه نصيحة عاجلة للمواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة ستكون اليوم السبت، حيث تسجل على القاهرة 21 درجة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة، يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية.

وتابع: "يوجد اليوم فرص أمطار بنسبة 20% على السواحل الشمالية وتكون على فترات متقطعة"، لافتا إلى أن حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة ستكون لطيفة على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار، باردة إلى مائلة للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة اليوم 21 درجة وترتفع تدريجيا خلال اليومين المقبلين لتصل لـ25 درجة منتصف الأسبوع، كما تتراوح على السواحل الشمالية بين 18 و21 درجة، والمناطق الجنوبية بين 27 وحتى 35 درجة.

ونصح شاهين المواطنين بعدم تخفيف الملابس بشكل كبير، لأن فترات الحرارة مازالت متغيرة.​