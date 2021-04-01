أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

ضياء رشوان يكشف آخر تطورات ملف مشروع العلاج للصحفيين

11:19 م الخميس 01 أبريل 2021
ضياء رشوان يكشف آخر تطورات ملف مشروع العلاج للصحفيين

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

(مصراوي):

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح على المنصب، إن فترته الحالية على رأس نقابة الصحفيين عمل على تطوير الملف الصحي للأعضاء، حيث تم رفع الحد الأدنى لمشروع العلاج، خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا.

وتابع رشوان خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير مقدم برنامج "المصري أفندي" عبر فضائية القاهرة والناس: "حرية الصحافة تبدأ بالحصول على المعلومة الصحيحة وتداول المعلومات".

وأردف: "لا نجد أي أفكار إبداعية بدون حرية الرأي وتداول المعلومات، وغياب التنوع جزء من مشكلة الإعلام والصحافة، والحالة الآن ليست إيجابية ولا في صالح المهنة".

وأشار إلى أنه لا يمكن لأي دولة الوصول إلى حلول إبداعية لمشكلاتها إلا من خلال حرية الرأي والتعبير، مضيفًا: "المعلومات الكاملة أحيانًا تغيب عن الصحفيين بسبب بعض المسؤولين".

ضياء رشوان نقيب الصحفيين مشروع العلاج

الخبر التالى:

بمشاركة 50 عارضًا.. الجناح الليبي يخطف الأنظار في مهرجان التمور
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع متواصل.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا