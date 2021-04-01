أمطار وشبورة وبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

كتب- يوسف عفيفي:

​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية خلال 48 ساعة يومي الجمعة والسبت.

وجاءت توقعات الهيئة على النحو التالي:

الجمعة 2 أبريل

يسود طقس مائل للبرودة نهارا، على السواحل الشمالية، لطيف على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

السبت 3 أبريل

يسود طقس لطيف نهارا، على السواحل الشمالية، والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

وتنتشر شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.​