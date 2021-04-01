الصحة العالمية تحدد مصير لقاح سينوفارم الصيني الأسبوع المقبل
كتب- أحمد جمعة:
قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان رأي منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح سينوفارم الصيني، والموافقة على اعتماده من عدمه.
وقالت خلال مؤتمر للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، اليوم الخميس: "شركة سينوفارم الصينية تقدموا بملف وبيانات اللقاح، ومن المنتظر أن يصدر قرار الصحة العالمية الأسبوع المقبل بشأن اللقاح حيث أن ترخيص اللقاحات له طرق معينة وفي ظل الطوارئ نعتمد على الموافقات التي صدرت على المؤسسات التنظيمية مثل FDA للتأكد من سلامة وفعالية الفاكسين، وبعض الدول اعتمدت على هيئاتها الوطنية المسؤولة عن الدواء للترخيص".
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