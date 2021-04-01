أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الصحة العالمية تحدد مصير لقاح سينوفارم الصيني الأسبوع المقبل

01:23 م الخميس 01 أبريل 2021
الصحة العالمية تحدد مصير لقاح سينوفارم الصيني الأسبوع المقبل

لقاح سينوفارم

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان رأي منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح سينوفارم الصيني، والموافقة على اعتماده من عدمه.

وقالت خلال مؤتمر للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، اليوم الخميس: "شركة سينوفارم الصينية تقدموا بملف وبيانات اللقاح، ومن المنتظر أن يصدر قرار الصحة العالمية الأسبوع المقبل بشأن اللقاح حيث أن ترخيص اللقاحات له طرق معينة وفي ظل الطوارئ نعتمد على الموافقات التي صدرت على المؤسسات التنظيمية مثل FDA للتأكد من سلامة وفعالية الفاكسين، وبعض الدول اعتمدت على هيئاتها الوطنية المسؤولة عن الدواء للترخيص".​

لقاح سينوفارم فيروس كورونا كوفيد 19 منظمة الصحة العالمية

الخبر التالى:

إيقاف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس.. الحكومة تعرض نتائج سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202131

    عدد المصابين

  • 154694

    عدد المتعافين

  • 11995

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع كبير لأسعار الذهب في مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا