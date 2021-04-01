تزامنا مع موكب المومياوات الملكية.. 8 فئات يحق لها زيارة متحف الحضارة مجانا "الأطباء وأبناء الشهداء"

كتب- مصراوي:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق موكب المومياوات الملكية، الذي يضم 22 مومياء، من المتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك من خلال موكب مهيب سيتحدث عنه العالم أجمع.

واستعدادا لاستقبال المتحف القومي للحضارة المصرية، للجمهور، تم تدشين منصة حجز التذاكر على شبكة الإنترنت، أمس، وهو يعطي كافة الإمكانيات لخدمة الزائرين وأهم الأنشطة التي يقوم بها ليتم التواصل بينه وبين الجمهور.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم رئيس الهيئة الاقتصادية لمتحف الحضارة، أن هذا الموقع يتضمن كافة تفاصيل المتحف باعتباره بؤرة اهتمام لجميع الزائرين سواء على المستوى المحلي أو العالمي إلى جانب تفعيل أهداف المتحف ورسالته في إحياء التراث ونشر الوعي الثقافي والأثري المتفرد بين طبقات المجتمع المختلفة والمشاركة المجتمعية بين مختلف الأجيال.

ووفق الموقع الرسمي للمتحف فإن هناك فئات من الزائرين معفية من دفع رسوم تذكرة الدخول، وهي كالتالي:

1- كبار السن فوق 60 سنة.

2- أطفال تحت 6 سنوات.

3- ذوي الهمم المصريين + المرافق.

4- الجيش الأبيض.

5- العاملين بوزارة السياحة والاّثار.

6- أبناء الشهداء ومصابي الحروب.

7- المحاربين القدماء.

8- خريجي كلية الاّثار - كلية السياحة - كلية الاّداب (قسم تاريخ ، قسم حضارة) - كلية الهندسة - كلية فنون جميلة (قسم عمارة) - كلية فنون تطبيقية - نقابة الفنانين التشكيلين​