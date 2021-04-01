رئيس الوزراء: تطعيم 600 ألف مواطن بلقاح كورونا خلال 10 أيام

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وصل عدد المسجلين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد لـ 600 ألف متقدم.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، بحضور الرئيسالسيسي: "هنكون قادرين على تطعيمهم خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر".

وتابع: سيتم إتاحة اللقاح في كل المراكز فضلا عن استهداف القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية والتي يتزايد فيها الاحتكاك مع الجماهير لنتيح لكل العاملين فيها هذا اللقاح.

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