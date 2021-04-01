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"الأعلى للإعلام" يقرر حفظ عدد من الشكاوى ضد وسائل إعلامية

10:07 ص الخميس 01 أبريل 2021
"الأعلى للإعلام" يقرر حفظ عدد من الشكاوى ضد وسائل إعلامية

كرم جبر

كتب- مينا غالي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدة قرارات بحفظ عدد كبير من الشكاوى ضد وسائل إعلامية وصحف ومواقع إلكترونية، وذلك لعدم ثبوت ارتكابها لأية مخالفات إعلامية أو مخالفات للأكواد والمعايير ومواثيق الشرف الإعلامي أو الصحفي.

كما أصدر المجلس عدة قرارات بإلزام بعض المواقع بنشر الردود والتي ترد إليها من الشاكين، وذلك التزامًا بحق الرد الذي كفله القانون. وأكد المجلس أنه يتخذ قرارات بغلق المواقع التي ترد ضدها شكوى ويثبت أنها غير مرخصة أو أنها لم تتقدم للحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها من المجلس، وذلك لمخالفة هذه المواقع للقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وانتهاء المهلة المحددة لطلب لترخيص.

وفي هذا السياق، قرر المجلس حفظ شكوى صحفي ضد إحدى الصحف التي يعمل بها ويتضرر فيها من رفض الجريدة نشر مجموعة تحقيقات صحفية يرى فيها أنها تسهم في تطوير التعليم، وأوضح المجلس أنه لا يتدخل في طريقة إدارة الجريدة وما ينشر بها، كما أنه لا يتدخل في سياستها التحريرية.

كما ألزم المجلس أحد الموقع بنشر حكم صادر ببراءة شاكية بنفس طريقة الإبراز ونفس المساحة التي نُشٍر بها حُكم الإدانة الابتدائي. وقرر المجلس حفظ شكوى سيدة ضد أحد البرامج الفضائية لعدم وجود مخالفات للأكواد والمعايير الإعلامية ومواثيق الشرف.​

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الوسائل لإعلامية الصحافة

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