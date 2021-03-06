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"كورونا" في 24 ساعة| تراجع الإصابات في مصر.. والصحة تكشف عدد المواطنين الحاصلين على اللقاح

05:00 ص السبت 06 مارس 2021
"كورونا" في 24 ساعة| تراجع الإصابات في مصر.. والصحة تكشف عدد المواطنين الحاصلين على اللقاح

أرشيفية

كتب- أحمد عبدالمنعم:
شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 579 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 45 حالة جديدة.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن تلقي 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك في اليوم الأول من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين، والذي بدأ أمس الخميس، في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

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