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الصحة العالمية: مصر تستقبل 854 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

10:43 م الأربعاء 31 مارس 2021
الصحة العالمية: مصر تستقبل 854 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

لقاح أسترازينيكا

كتب - أحمد جمعة:

قال مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، إنه من المقرر أن تستقبل مصر 854,400 جرعة من لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح في تغريدة عبر تويتر اليوم، أن ذلك يأتي في إطار مبادرة كوفاكس لتسريع وصول لقاح فيروس كورونا إلى كافة الدول.

وكوفاكس هو تحالف دولي بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة جافي؛ لضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا حول العالم.

لقاح أسترازينيكا منظمة الصحة العالمية تويتر فيروس كورونا

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