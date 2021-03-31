برلماني بمنتدى "الشيوعي الصيني": هناك تمكين حقيقي للشباب تحت قيادة الرئيس السيسي

مصراوي

قال النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال إلقائه كلمة التنسيقية بالمنتدى الصيني العربي للسياسيين، الأربعاء، والذي نظمه الحزب الشيوعي الصيني، إن التنسيقية خرجت من رحم مؤتمرات ومنتديات الشباب والتي مثلث إرادة سياسية حقيقية لتمكين الشباب تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نجحت في خلق منصة حوارية للاتجاهات السياسية المختلفة، واهتمت بوضع برامج تدريبية وتأهيلية لتمكين الشباب، وارتكزت عبقرية تلك التدريبات على ذاتيه التدريب، وبرامج للشباب حسب احتياجاتهم آخذين في الاعتبار الأساليب العلمية والمنهجية في التشريح العمري الديموغرافي والجغرافي للشباب المصري.

وهنأ عمارة، باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحزب الشيوعي الصيني على المئوية وذكرى مرور ٦٥ عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، مؤكدا مصر والصين أصحاب حضارات تاريخية ومسئولية تلك التاريخ تحتم العمل والجهد والحوار من أجل مستقبل أفضل.