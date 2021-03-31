وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد محمود خليل وحرمه.. الأحد

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء الأحد المقبل، متحف محمد محمود خليل وحرمه التابع لقطاع الفنون التشكيلية، بعد إغلاق استمر أكثر من 10 سنوات، وذلك بحضور نخبة من الفنانين وقيادات الوزارة والإعلاميين.

وقالت وزيرة الثقافة - في تصريح اليوم الثلاثاء، إن متحف محمد محمود خليل وحرمه يمثل أحد صور قوى مصر الناعمة ويعد إضافة ثرية للبنية الثقافية فى الوطن، باعتباره من أهم المواقع المتخصصة حيث يضم مجموعات نادرة من المقتنيات التي تشكل جزء من إبداعات الحضارة الإنسانية.

وأكدت الوزيرة أن المتاحف بمختلف تصنيفاتها تمثل الذاكرة الحافظة لصفحات مشرقة من التاريخ ولها تأثيراتها الإيجابية فى تنمية الوعي وبناء الشخصية.

من جانبه قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور خالد سرور إن متحف محمد محمود خليل يعد من أهم صروح الفن التشكيلي على مستوى العالم لما يضمه من مقتنيات ثمينة، مضيفاً أن المتحف تم إغلاقه عام 2010 وبدأت أعمال التطوير عام 2014 لتشمل عدة مراحل ضمت جميع الأعمال والمعالجات الإنشائية من شبكات التكييف والتهوية، منظومة الكهرباء والمياه، مكافحة الحريق وتطوير نظم الإطفاء، تحديث نظم الأمن والمراقبة، تطوير محطة الطاقة الرئيسية، تحديث تجهيزات المتحف ككل وتحديث سيناريو العرض المتحفي إلى جانب إضافة خدمات للجمهور.

يذكر أن متحف محمد محمود خليل وحرمه يضم أعمالاً نادرة لفنانين عالميين مثل رينوار وفان جوخ وجوجان ورودان وغيرهم ، وتم تشييده كمقر إقامة للسياسي المصري الذي يحمل اسمه عام 1920 علي الطراز الفرنسي وتبلغ مساحته الكلية (8450) متر2 ومساحة المباني به تبلغ (538,25) متر2 ومساحة الفراغ المحيط (7911,75) متر2، ومكون من أربعة طوابق وبعد وفاة مالكه عام 1953 أوصي بهذه المقتنيات لزوجته علي أن يتم تحويله إلى متحف يتبع الحكومة المصرية بعد رحيلها.

وكان افتتاح القصر كمتحف لأول مرة عام 1962، نقل بعدها إلي قصر الأمير عمرو إبراهيم بالزمالك عام 1971 ثم أعيد افتتاحه عام 1979 ، وتضم مقتنياته عدد من اللوحات الزيتية والمائية والباستيل يصل عددها إلى 304 لوحة من إبداعات 143 مصوراً من بينها 30 لوحة لتسع مصورين, كما يبلغ عدد التماثيل البرونزية والرخامية والجبسية حوالي 50 تمثالاً من صنع 14 مثالاً هذا إلى جانب مجموعة أعمال أعظم فناني القرن التاسع عشر.

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